"Ich bin die Mutter, die beim Kita-Fest Bier trinkt!"

Eine Mutter föhnt ihrem Kind die Toilettenbrille warm – und das Internet lacht sich schlapp. Ganze Bücher mit gesammelten Anekdoten wie dieser schaffen es in unsere Bestseller-Listen. Und jeder amüsiert sich darüber, wie lächerlich, albern und bekloppt diese Eltern doch alle sind.

Natürlich sind "diese Eltern" immer die anderen. In diesem Fall: Die Helikopter-Eltern, denen - so schreibt es Bild.de - nichts schwerer fällt, "als ihre Kinder mal in Ruhe zu lassen". Und ich sehe ein: Jede einzelne dieser Geschichten wirkt, aus dem Zusammenhang gerissen, übertrieben oder gar absurd. Einen abschätzigen Lacher sind die Stories wert, mehr nicht. Und sie hinterlassen das erhabene Gefühl, es selbst besser zu machen. Doch das ist Quatsch.

Ich weiß nicht, was diese Mutter dazu bewegt hat, ihrem Kind den Toilettensitz warmzuföhnen. Vielleicht hat es jeden Morgen einen Wutanfall bekommen und wollte nicht aufs Klo gehen, weil ihm die Brille zu kalt war. Vielleicht hat sie mit diesem ungewöhnlichen Trick den morgendlichen Wut-Teufelskreis durchbrochen. Vielleicht ist ihr Leben durch die warmgeföhnte Toilettenbrille deutlich besser geworden und sie lacht viel lauter über uns als wir über sie. Vielleicht, und das wünsche ich ihr, ist es ihr aber auch herrlich egal. Weil sie weiß, dass diese eine Aktion, diese ach-so-witzige Anekdote, nicht stellvertretend für ihre gesamte Mutterschaft dasteht.