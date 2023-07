Welches Instrument ist geeignet und ab wann?

Wenn Kinder früh ein Instrument lernen, hat das viele Vorteile. Damit aus einem sinnvollen Hobby aber kein großer Frust wird, ist vor allem eines wichtig: altersgerechtes Lernen. Doch ab wann ist welche Art von Instrument und Unterricht überhaupt sinnvoll? Jonas Gößling, Gründer des Musik-Startups "Flowkey", empfiehlt:

Faszination statt Perfektion

Bei der musikalischen Früherziehung geht es nicht darum, ein Instrument zu erlernen, sondern vor allem die natürliche Faszination für Musik zu wecken. Jeder Mensch hat von Natur aus ein Interesse an Musik. Das sieht man schon bei kleinen Kindern, die bei Musik begeistert mittanzen und singen und so spielerisch ihr Rhythmus- und Musikgefühl entwickeln. Eltern können diese Faszination fördern, indem sie ihrem Nachwuchs Musikstücke zeigen und mit Instrumenten experimentieren lassen. Dabei sollte es egal sein, ob Kinder am Ende etwas "Präsentierbares" erlernen oder nicht. Die Hauptsache ist, Interesse für Musik und Rhythmus zu entwickeln - daraus kann die Leidenschaft für ein "echtes" Instrument von selbst erwachsen.

Am Anfang ist das "Wie" wichtiger als das "Was"

Besonders für junge Kinder im Kita-Alter ist das gemeinsame Musizieren wichtig. Ob mit Freunden, Schulkameraden oder Familienmitgliedern: Gemeinsam Musik machen macht Spaß und weckt Begeisterung. "Bei meinen Kindern ist das so: Wenn ich sie auf den Schoß nehme und wir gemeinsam ein bisschen klimpern und singen, freuen sie sich total, das macht ihnen Spaß - und darum geht es erst mal. Den Spaß an der Musik und am Musikmachen spielerisch zu wecken, fördert Leidenschaft!", so Gößling. Er empfiehlt, Musik so viel wie möglich in den Alltag einzubauen und bewusst Zeit für gemeinsames Lernen und Erkunden zu schaffen.

Das richtige Instrument wählen

Nicht jedes Instrument ist schon für kleine Kinder geeignet. Im Vorschulalter bieten sich vor allem die Blockflöte oder das Glockenspiel an, weil Kinder mit diesen Instrumenten schnell Erfolgserlebnisse haben. Auch das Klavier ist für ambitionierte Kinder schon ab etwa fünf Jahren eine gute Möglichkeit, da die Grundlagen relativ einfach erlernbar sind. In diesem Alter sollten Kinder aber spielerisch an das Instrument und das Notenlesen herangeführt werden. Andere Instrumente, wie zum Beispiel das Saxophon oder die Klarinette, sind schwieriger zu spielen und tendenziell erst für ältere Kinder geeignet.