Intelligenzentwicklung fördern: 6 Tipps für schlaue Kinder

Intelligenz ist eine komplexe Angelegenheit, und zum Teil wird sie uns bereits mit in die Wiege gelegt. Eine Studie des britischen King’s College London hat ergeben, dass gute Schulnoten zu 75 Prozent auf erbliche Faktoren zurückzuführen sind. Aber: Die angeborene Intelligenz ist eben noch lange nicht alles! Alle Kinder kommen mit bestimmten Anlagen und Potenzialen zur Welt. Unsere genetischen Voraussetzungen spielen eine Rolle dabei, welche intellektuellen Fähigkeiten besonders stark ausgeprägt sind. Doch Eltern haben es in der Hand, ihren Kindern in Sachen Intelligenz auf die Sprünge zu helfen.