Muss das sein? Kein Kind hat heute noch spontan Zeit für Verabredungen!

Früher war alles besser – oder nicht?

Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war! Aber in diesem Fall trifft es aus meiner Sicht schon zu. Ich erinnere mich an entspannte Nachmittage in meiner Grundschulzeit, an denen man kurz zu den Freunden rüberlief und einfach fragte, ob sie Zeit hätten. Oder mal eben anrief, um ebendas herauszufinden. Und in den meisten Fällen stand einem spontanen Treffen nichts im Weg – es sei denn, es mussten noch schnell die Hausaufgaben erledigt werden. Was man aber auch gemeinsam tun konnte.