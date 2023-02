Handgreiflichkeiten zwischen kleinen Kindern: "Mein Kind (3) haut andere!"

Eine kleine Beispielgeschichte ...

Ihr plant in den Urlaub zu fahren und packt Koffer und Taschen. Es gibt viel zu bedenken und ihr seid ein wenig gereizt ob der Fülle der anliegenden Aufgaben – zusätzlich zum normalen Alltag. Euer Kind ist enorm aufgeregt und stellt viele Fragen, möchte am liebsten das ganze Spielzimmer mitnehmen. Es darf verständlicherweise nur einige wenige Lieblingsdinge einpacken und muss viele Entscheidungen treffen. Puh, das ist herausfordernd und anstrengend für euer Kind, vor allem emotional. Dann kommt es am nächsten Tag in die Kita, mit überreiztem Nervensystem, aufgeregt und zappelig. Nun fordern die Erwachsenen es auf, beim Frühstück ruhiger zu sitzen. Das Kind gibt sich Mühe, der Aufforderung nachzukommen. Auch das kostet Konzentration und Willenskraft. Davon hat es gerade nicht mehr viel übrig. Danach spielt es mit anderen Kindern und es kommt zum Streit um ein Spielzeug – und genau jetzt zu einer Art "Kollaps" im Nervensystem: Das Kind kann nicht mehr kooperieren und sich friedlich einigen. Es hat keine Willenskraft mehr übrig, sich "regelkonform" zu verhalten und reagiert rein emotional: Es reißt dem anderen Kind das Spielzeug aus der Hand oder boxt es.

Übersetzt heißt das:

Das kleine Nervensystem agiert im "Überlebensmodus" (die Amygdala ist aktiviert) und sorgt mit einfachsten Mitteln (Hauen, Kneifen ...) für das Erreichen des aktuellen Ziels.

Nun versteht Ihr sicher, warum Kinder hin und wieder (und öfter, wenn Ursachen nicht behoben werden) körperlich auf eine Auseinandersetzung reagieren: Weil sie es geistig und emotional in dem Moment schlicht nicht anders können.

Nehmt bitte ein bisschen die Schwere aus diesem Thema heraus!

Kinder lachen, weinen, toben, sind ausgelassen und erregt ... und das den ganzen Tag abwechselnd hintereinander. Wir Erwachsenen könnten diese emotionale Achterbahnfahrt nicht ertragen – für Kinder ist es Alltag. Sie lernen ihre Gefühle mit jedem Tag besser kennen, lernen sich selbst jeden Tag ein bisschen näher kennen, kooperieren mit uns Erwachsenen so gut es geht ... und hin und wieder ist ihre Grenze der Kooperationsfähigkeit erreicht und sie "schlagen um sich". Das ist dann wie ein kleiner Burnout. Dann bedürfen unsere Kinder unserer Hilfe und nicht einer Strafe.