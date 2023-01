Gefühle müssen gefühlt werden

Dem Kind wird also gezeigt, dass es seine Gefühle nicht fühlen muss, sondern sich einfach ablenken kann. Natürlich ist dies aber keine adäquate Lösung, um mit Problemen umzugehen. Sicher werde es nicht zwangsläufig und in jedem Fall dazu kommen, doch ein solches elterliches Verhalten könne Kindern zeigen, dass sie sich auch als Erwachsene bei Problemen einfach ablenken sollten. Das könne dazu führen, dass sie sich aus Frust beispielsweise in Arbeit stürzen oder sich anderweitig (ungesund) ablenken bzw. ihre Gefühle zu betäuben versuchen. Und das ist sicher nicht das, was wir unseren Kindern vermitteln wollen.

Der einfache Weg ist nicht immer der beste

Denn auch, wenn es im ersten Moment der schwierigere Weg ist, ist es wichtig, dass Kinder lernen, ihre Gefühle auszuhalten. Tatsächlich sind sie darin oft gar nicht schlecht – vielmehr fällt es uns als Eltern oft unheimlich schwer, mit den ausgeprägten (und schnell wechselnden) Gefühlen unserer Kinder klarzukommen. Doch wenn wir sie liebe- und verständnisvoll begleiten und sie dadurch lernen, dass alle Gefühle in Ordnung sind, ausgehalten werden können und auch wieder vergehen, geben wir ihnen ein großes Geschenk fürs Leben mit.