Wollen wir wirklich, dass alles so weitergeht wie bisher? Mit all dem Leistungsdruck und Anspruchsdenken in Ellenbogenmanier ... Vielleicht wollen wir stattdessen vielmehr die inneren Werte unserer Kinder stärken, sie zu gesunden und glücklichen Menschen heranwachsen sehen und sie darin bestärken, ihren wirklichen Talenten nachzugehen. Wenn das auch bei euch so ist, haben wir hier ein paar Tipps für euch.