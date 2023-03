Hört auf, eure Kinder zu vergleichen!

Was tun bei ungebetenen Tipps?

Wie man mit diesen Kommentaren umgeht, sei am Ende auch Typsache, erklärt Verena Nabrotzky. "Manche kommen besser damit zurecht, es gar nicht zu kommentieren. Sie sollten aber darauf achten, dass sie sich darüber dann nicht im Stillen ärgern, denn damit hat die spitze Bemerkung ja dann doch gefruchtet." Eine gute Idee sei es in jedem Falle, sich nicht zu verteidigen, sagt Verena Nabrotzky. "Lieber freundlich lächelnd mit offenen W-Fragen (Wie, Warum, Was, ...) kontern, z.B. mit: 'Wie kommst du darauf?' 'Was lässt dich glauben, dass das so ist?' 'Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?' 'Was würdest du vorschlagen zu tun?'". Damit kann man leicht den Wind aus den Segeln nehmen, denn eine spitze Bemerkung dann zu begründen, fällt deutlich schwerer, als sie mal eben rauszuhauen. Und wer weiß? Vielleicht ergibt sich daraus dann ja wirklich ein konstruktives Gespräch mit wertvollem Input."

Doch: All das in der Theorie zu wissen ist ja etwas ganz anderes, als es in solchen Momenten auch zu fühlen und schlagfertig mit einer Gegenfrage zu reagieren. Vor allem, wenn es euer erstes Kind ist, kommt ihr vermutlich ins Grübeln, nehmt euch solche Situationen mehr zu Herzen, als es euch lieb ist. Und fragt euch vielleicht sogar, ob nicht doch etwas dran ist: Müsste das eigene Kind nicht vielleicht schon größer sein? Müsste es mehr "können"? Sollten wir (noch) mehr auf unser Baby achten, mehr Kurse und Angebote wahrnehmen (sobald das endlich mal wieder möglich ist nach all den Lockdown-Phasen)? Wir wollen ja schließlich nicht, dass unser Kind irgendwas nicht kann, was alle anderen können, weil wir da nicht genau hingesehen haben.

Aber: Wenn wir uns die ganze Zeit so verrückt machen, wo hört es dann auf? Wenn wir immer auf die Hinweise von anderen hören, dann entwickeln wir, aber auch unsere Kinder das Gefühl, nie gut genug zu sein. Weil man das ja permanent von der Außenwelt gespiegelt bekommt und diese Sicht immer mehr annimmt. Wollen wir uns diesem Stress wirklich aussetzen? Oder ist es nicht gesünder und entspannter, nach Verbündeten zu suchen, die diese Konkurrenz-Situation gar nicht erst entstehen lassen?