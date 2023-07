Kinderärztin klärt auf: Diese Taktik hilft wirklich, wenn Kinder einen Wutanfall haben

Ruhe und Gelassenheit helfen am besten

Grundsätzlich gilt, dass Eltern ihr Kind in einem Wutanfall nicht ignorieren und es stattdessen – auch wenn es manchmal schwerfällt – liebevoll begleiten sollten.

Ist der Wutanfall abgeebbt, sprechen Eltern die Situation am besten noch einmal ganz in Ruhe an – denn während die Emotionen noch hochkochen, stößt gutes Zureden meist eh auf taube Ohren. Sinnvoll ist ruhige, sachliche Kritik wie: "Es ist in Ordnung, wütend zu sein, aber es ist nicht in Ordnung, mit Bauklötzen zu werfen."

Wenn wir also das nächste Mal kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen, weil das Kind partout nicht seine Jacke anziehen will, sollten wir uns in Erinnerung rufen: Es geht vorüber. Außerdem erleben alle Kleinkindeltern genau das Gleiche. Wir sind also nicht allein.