Die schönsten Kinderbücher zum Klimawandel und Umweltschutz

In Linas Zimmer leben drei Mitbewohner: Muddelkuddel, Stauberich und Stinkelulle. Wenn die drei bloß nicht so gefräßig wären. Wohin bloß mit den ganzen Verpackungen? So müssen Lina und ihre Monster lernen, wie man den Müll richtig trennt.

Fazit: "Jonna hatte mit den Monstern großen Spaß und hat nun bei uns die Aufgabe übernommen, den Müll rauszubringen."

"Muddelkuddel trennt Müll", Steffi Freitag, Klein & groß Verlag, 13,95 Euro, ab 3 Jahren