Das sind die schlimmsten Dinge, die wir unseren Kindern (versehentlich) angetan haben

Die schlimmsten Dinge, die wir unseren Kindern angetan haben

Wir haben mal bei Eltern in der Redaktion und im Freundes- sowie Familienkreis herumgefragt, welche Unfälle mit Kindern ihnen schon passiert sind – natürlich anonym. In dem Fall sind sie immer gut ausgegangen, doch das schlechte Gewissen der Eltern war riesig. Diese Fälle sollen natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Unfälle gibt, die schwerwiegender ausfallen. Und wir Eltern sollten unbedingt bestmöglich auf unseren Nachwuchs aufpassen – doch trotzdem können wir manche Dinge nicht verhindern. Wir wollen euch mit diesen Beispielen nur etwas das schlechte Gewissen nehmen und euch zeigen, ihr seid nicht allein damit! Ihr werdet staunen, was bei unserer Liste so zusammen gekommen ist:

"Ich habe meinen Sohn mal sehenden Auges sich Brandblasen an den Fingern holen lassen. Aber nicht am Herd, sondern beim Herunterrutschen an einem Seil. Alle anderen Kinder haben das auch gemacht, aber nur bei ihm gab's Brandblasen an beiden Handflächen (vielleicht, weil er schwerer war als die anderen oder er mehr festgehalten hat?). Wir wollten am nächsten Tag in den Urlaub fliegen, und er hatte solche Schmerzen und hat so geweint. Und ich hab mir so in den Hintern gebissen, dass ich ihn das habe machen lassen …"

"Ich hab mich beim Aufräumen mal gebückt und meinen Sohn (da war er so 2/2,5) mit dem Hintern weggeboxt. Er hat sich dann den Kopf am Schrank gestoßen und hatte eine fiese Beule. Tat mir super leid, war aber (leider) auch irgendwie lustig."

"Ich habe beim Baden meiner Tochter nur eine Sekunde den Waschlappen zur Seite gelegt. Meine Tochter ist in dem Moment aufgestanden und ausgerutscht, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Sie hat sich den vorderen Schneidezahn gestoßen. Es hat nicht geblutet und sie war auch sonst nicht verletzt, aber ein kleines Stück vom Zahn war abgebrochen. Zum Glück war es 'nur' ein Milchzahn und mit den zweiten Zähnen wird die Lücke nicht mehr zu sehen sein – trotzdem habe ich mir riesige Vorwürfe gemacht."

"Ich habe meiner Tochter mal die Schulter ausgekugelt. Beim Spazieren hatte ich sie an der Hand, sie ist gestolpert, und ich wollte sie noch an der Hand hochziehen und habe dabei anscheinend zu fest gezogen. Erst habe ich es gar nicht begriffen, weil sie keine Schmerzen hatte – aber der Arm hing so komisch runter. Das Einrenken war dann natürlich sehr schmerzhaft, und sie tat mir so leid!" (Anmerkung der Redaktion: So etwas kann leider auch bei "Engelchen flieg" passieren.)

"Mein Sohn ist im Urlaub mal die Treppe runtergepurzelt, weil ich die Tür zum Flur nicht richtig geschlossen hatte. Er war ein Jahr alt und konnte gerade so laufen. In dem Haus unserer Bekannten, die wir damals besuchten, gab es keine Laufgitter, sodass wir immer darauf achten mussten, im Obergeschoss die Tür zum Flur zu schließen, damit er nicht ohne Aufsicht die Treppe heruntergehen konnte. Und dann ist es passiert. Zur Sicherheit haben wir ihn im Krankenhaus durchchecken lassen, aber er hatte keinerlei Verletzungen. Doch ich hätte mich die ganze Zeit dafür ohrfeigen können."

"Letztens haben wir meine Tante besucht und meine Tochter saß neben meinem Mann mit dem Rücken zum Wohnzimmertisch auf dem Sofa und hat sich ein neues Buch angeguckt. Meine Tante sagte noch: 'Pass auf, nicht dass sie gleich runterfliegt' und er nickte nur wissentlich und winkte ab. Im nächsten Moment passierte genau das Vorhergesehene: Sie purzelte rückwärts runter und stieß sich den Hinterkopf an der Tischkante – das war unsere erste Platzwunde. Mein Mann hat bis heute ein schlechtes Gewissen."

"Als meine Tochter ein Baby war, habe ich sie auf einer Krabbeldecke in der Küche spielen lassen, während ich etwas in der Pfanne angebraten habe. Die Pfanne hatte sich beim Schwenken plötzlich vom Griff gelöst, ist heruntergefallen und hat dabei meine Tochter an der Stirn getroffen. Zum Glück war es nur die Kante und nicht die heiße Fläche. So kam sie mit einer fetten Beule davon. Aber wenn ich mir ausmale, welche Verbrennungen sie hätte haben können, wird mir ganz anders."

"Ich habe mich darauf eingelassen, mit meinem vierjährigen Sohn Fangen zu spielen – dummerweise beim Hochlaufen im Treppenhaus. Kurz dachte ich noch: 'Nicht, dass er stolpert', da war es auch schon passiert. Er hat sich tatsächlich einen Frontzahn wackelig geschlagen (zum Glück ein Milchzahn), der dann gezogen werden musste, weil er nicht mehr anwachsen würde und beim Zubeißen im Weg war. So eine Tortur wegen eines Spiels – und dann konnte er deshalb nicht bei der ersten Kita-Übernachtung dabei sein. Das war für ihn eigentlich das Schlimmste. Es tat mir so unfassbar leid!"

Solltet ihr euch also das nächste Mal Vorwürfe machen, weil unter euerer Aufsicht oder sogar wegen eures Missgeschicks ein Unfall mit eurem Kind passiert, lest diese Liste und erinnert euch daran, dass keiner von uns Eltern fehlerlos ist und uns allen schon dumme Dinge passiert sind.