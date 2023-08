Kinderzeichnungen: Was die Kleinen dabei lernen

Kinderzeichnungen aufbewahren

Wenn Kinder dann irgendwann einen künstlerischen Output haben, der eine Bastelmappe nach der anderen füllt, stellt sich irgendwann die Frage, was aufgehoben werden soll – und was nicht. Regelmäßiges Aussortieren ist sinnvoll. Wir können schlicht nicht alles sammeln, und es ist auch nicht nötig. Hannah Elsche rät: "Eltern sollten Kinderkunst nicht von ihrem Standpunkt aus sammeln, sondern von dem der Kinder aus." Am besten, ihr sortiert allein aus und stellt euch dabei folgende Fragen: In welchem Kontext entstand das Bild? Für wen hebe ich das auf? Für mich? Oder für mein Kind? Wann möchte ich die Bilder übergeben? Wenn man die Bilder zum Auszug übergeben will, sortiert ihr anders aus. Natürlich könnt ihr auch alle Bilder digitalisieren und die Originale wegschmeißen. Allerdings, so Elsche, sind Kinderzeichnungen auch immer etwas Haptisches. Wir haben hier zu Hause für jedes Kind eine Mappe, in die meine drei Kinder die Bilder legen, die sie behalten wollen. Wenn die zu voll werden, schaue ich sie durch und sortiere neu. Und die ersten Kopffüßler meiner Kinder, die habe ich mir tatsächlich sogar tätowieren lassen. Kinderkunst für immer, sozusagen.

Was ist mit Ausmalbildern?

Eine Frage, an der sich die Geister scheiden, ist die nach Ausmalbildern. Ja, nein, manchmal? Hannah Elsche findet Ausmalbilder super, wenn die Kinder danach verlangen und sie an keinerlei Bedingungen geknüpft sind. "Wenn Kinder das so gestalten dürfen, wie sie wollen, frei etwas hinzufügen können, ist es vollkommen okay. Klar geht es oft darum, dass Kinder nicht über Grenzen hinwegmalen, aber das machen sie irgendwann von allein. Das muss man nicht fördern. Ausmalbilder müssen nicht Förderung bedeuten. Man kann doch einfach mit dem Kind mitgehen."