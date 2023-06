Psychologin rät: Das ist die beste Reaktion, wenn Fremde öffentlich deine Erziehung kritisieren

Manchmal ist es nur ein abschätziger Blick, eine hochgezogene Augenbraue. Und manchmal reicht ein kleiner Satz, um Eltern so richtig auf die Palme zu bringen.

Kürzlich auf dem Spielplatz. Ein Vater ranzt mich an: "Findest du das okay, dass er meinem Sohn die Schaufel einfach so wegnimmt?" ... "Äh, ja, weil es seine ist und dein Sohn sie ihm aus der Hand gerissen hat?!"

Ganz ehrlich: Manchmal reichen Mini-Konversationen wie diese, damit ich noch Stunden später kalte Wut im Bauch spüre.