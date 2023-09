5 Lektionen, die Kinder lernen, wenn sie bestraft werden:

Die meisten Eltern haben hohe Ansprüche an ihre Erziehungsmethoden – und Bestrafungen gehören nicht dazu. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis passiert es oft eben doch: Die Nerven liegen blank, es wird gemeckert, geschrien oder mit Konsequenzen gedroht. Obwohl wir es doch eigentlich besser machen wollten ...

Die Wissenschaft hat längst herausgefunden, dass Strafen die gesunde Entwicklung eines Kindes hemmen können. Und: Sie haben keinen nachhaltigen Effekt. Die Motivation, die Hausaufgaben zu erledigen, wird durch Strafen nicht größer, und Regeln werden dadurch auch nicht öfter eingehalten.