Mehr Väter in die Kita oder: "Männer, wir werden gebraucht!"

Verstaubte Rollenbilder werden endgültig eingemottet

Die Rolle von Vätern in der Kinderbetreuung hat sich im Laufe der Zeit – zum Glück – erheblich verändert. Früher, und damit meine ich auch die Jahre meiner Kindheit – ich bin mittlerweile 32 Jahre alt – wurde die Kindererziehung hauptsächlich als Aufgabe der Mütter betrachtet, während die Väter oft eine eher passivere Rolle einnahmen. Heutzutage erkennen immer mehr Väter, dass ihre Beteiligung an der frühkindlichen Betreuung von unschätzbarem Wert sein kann. Sie wollen nicht nur, wie in früheren Rollenbildern verankert, finanziell für ihre Familie sorgen – der "Herr im Haus sein" – sondern auch aktive und präsente Begleiter sein.

Wenn ich unsere Lütte morgens noch vor der Arbeit in die Kita bringe, werde ich regelmäßig von den anderen Papas begrüßt. Meine grobe Schätzung: Wir machen etwa 30-40 Prozent der In-die-Kita-Bringer aus. Das ist cool – aber da geht noch was! Unsere Anwesenheit und die Verantwortung, die wir zunehmend übernehmen (wollen!), zeigt unseren Kindern aus meiner Sicht, dass Papas durchaus genauso fürsorglich, liebevoll und einfühlsam sein können wie Mamas. Zumindest versuchen wir uns daran. Dies trägt dazu bei, geschlechtsspezifische Stereotype aufzubrechen und den Kindern ein umfassenderes Bild von Männlichkeit zu vermitteln. Ich merke selbst, dass die Beziehung zu meiner Tochter beidseitig noch einmal deutlich gestärkt wurde, seitdem sie weiß: Auch Papa bringt mich und holt mich ab. Er ist für mich da. Ihr Lächeln, wenn sie mich nachmittags im Kita-Flur entdeckt, bestätigt und bestärkt mich.

Positive Auswirkungen auf Kindesentwicklung

Die Präsenz von Vätern in der Kita steht sinnbildlich für eine tolle Gesamtentwicklung und hat auch direkte positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die eine starke Bindung zu ihren Vätern haben und diese regelmäßig in der Kita sehen, ein höheres Selbstwertgefühl, bessere soziale Fähigkeiten und eine verbesserte kognitive Entwicklung aufweisen. Die vielfältigen Interaktionen mit Vätern ermöglichen es den Kindern, verschiedene Kommunikationsstile und Verhaltensweisen kennenzulernen und ihre emotionalen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Oder anders zusammengefasst: "Männer, wir werden gebraucht!"

Darüber hinaus können Väter in der Kita auch für andere Eltern und Erzieher eine wertvolle Ressource sein. Sie bringen oft unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten mit, die die Arbeit des Teams bereichern können. Väter können beispielsweise handwerkliche Fähigkeiten einbringen, um bei Projekten oder Reparaturen zu helfen, oder ihre Fachkenntnisse in bestimmten Bereichen teilen. (Ja, natürlich können auch Mamas handwerklich begabt sein!). Dies fördert den interaktiven Austausch zwischen Eltern und Fachkräften und stärkt die Zusammenarbeit.

Des Weiteren sollten wir insgesamt als Gesellschaft das Bild vom Papasein in der Kinderbetreuung weiter positiv beeinflussen und pushen. Es ist wichtig, dass Väter, die sich in der Kita engagieren, für ihre Beteiligung Anerkennung erhalten. Ernsthaft: Wir werden gern gelobt! Wir fühlen uns gern gebraucht! Positive Berichterstattung in den Medien und öffentliche Wertschätzung können dazu beitragen, dass sich immer mehr Väter ermutigt fühlen, in der Kinderbetreuung aktiv zu sein.