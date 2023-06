"Hilfe, mein Kind ist fünf Jahre alt und immer noch nicht trocken"

Meine Tochter ist fast fünf Jahre alt und immer noch nicht richtig trocken. Langsam bin ich echt ratlos, auch wenn die Kinderärztin immer sagt, bis zum 6. Geburtstag müssen uns gar keine Gedanken machen. Sie will keine Windel mehr anziehen, aber das kleine Geschäft geht mindestens 1x am Tag in die Hose ... Ich weiß nicht, was ich hören will, vielleicht habt ihr Tipps, was ich noch probieren kann.