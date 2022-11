Diese Mama erlaubt ihren Kids ausnahmslos alles – auch KAFFEE!

"Free Range Family“: Wenn Eltern ALLES erlauben

Mara Doemland (29) und ihr Partner Christopher Mareth (36) leben in Texas, USA – gemeinsam mit ihren vier Kindern: Emmy (9), Murphy (7), Ripley (5) und Indy (2). Sie erwarten derzeit ihren fünften Sprössling. Ihr Erziehungsstil? Eigenwillig. In den sozialen Medien wird sie in den Kommentaren ihrer Beiträge überwiegend dafür angefeindet. In ihrer Erziehung verzichtet sie auf Regeln. Und zwar komplett.

Es gibt sogar einen Begriff für diesen besonderen Erziehungsstil: "Free Range Family". Dahinter verbirgt sich ein Trend, dem nicht nur diese Mutter aus Texas folgt, nein, sondern noch viele andere Eltern aus der ganzen Welt.

Wer diesen Trend lebt, der verbietet seinen Kindern nichts. Sie dürfen einfach machen, was sie wollen – und dadurch lernen, was gut für sie ist und was nicht.