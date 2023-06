Diese Kosenamen für Kinder sind ein absolutes No-Go

Sag mir deinen Namen und ich sag dir, wer du bist

Bin ich einfach zu unlocker, um Zicke, Drama-Queen und kleiner Scheißer als Anrede für ein Kind lustig zu finden? Oder ist es wirklich daneben?

Um mal die Wissenschaft ins Boot zu holen: Schon vor hundert Jahren stellten Psychoanalytiker fest, dass die Leiden mancher Patienten auffällig zu ihren Namen passten. Der amerikanische Sozialpsychologe Gilbert Pelham fand außerdem heraus, dass unser Name einen ungeahnten Einfluss auf unser Leben haben kann. So werden Menschen, die George heißen, mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Geologen. Und wer Dennis oder Denise heißt, hat deutliche bessere Chancen, später Dentist, also Zahnarzt, zu werden.

Es wäre jetzt zu weit hergeholt zu behaupten, dass ein Kind, das von den Eltern "kleiner Diktator" oder "Tyrann" genannt wird, später tatsächlich mal ein Land ins Unglück stürzen wird. Fakt ist aber: Namen beeinflussen, wie wir uns selbst wahrnehmen und auch, in welche Richtung Kinder sich entwickeln. Wie ein Mantra hören wir unseren Namen – oder eben Spitznamen – tagein, tagaus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Wer von kleinauf hunderttausend Mal hört, eine "Zicke" oder ein "Schisser" zu sein, den kann das durchaus prägen.