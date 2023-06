Sorry, aber merkt ihr Eltern nicht, dass eure Kinder nerven ...?

1. Die Blumen sind für dich, Mami ...!

Wer freut sich bitte nicht über selbst gepflückte Blümchen vom kleinen Schatz? Die Nachbarin, aus deren Garten die mit Mühe gezüchteten Tulpen stammen zum Beispiel. Upsi ...

2. Oh ja, er kann schon bis 100 zählen und das Alphabet rauf und runter ...

Wenn Kita-Kids so langsam aber sicher Gefallen am Lernen von Buchstaben und Zahlen gewinnen, dann sind wir die stolzesten Eltern der Welt. Doch wenn der kleine Freund unserer Kinder zu Besuch ist und zum x-ten Mal präsentiert, wie toll er doch von 1 bis 100 zählen kann, muss eine Ablenkung her. Schnehelll!

3. Von Auf-den-Schoß-Hüpfern und Händchenhaltern

Unsere Kollegin Michelle hat mal über die Tochter einer Bekannten geschrieben, die gaaaaanz viel Nähe sucht. Und zwar nicht nur bei nahen Bezugspersonen, wie Mama und Papa, auch bei Menschen außerhalb ihres familiären Kreises. Die Eltern solcher Kinder finden es meist süß, wenn ihre Kinder "so offen" sind, anderen kann das aber gern mal zu viel werden ...