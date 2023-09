"People Pleaser" sind Menschen, die es anderen ständig recht machen wollen und nur schwer nein sagen können. Das an sich ist schon problematisch, weil die eigenen Wünsche und Bedürfnisse so oft in den Hintergrund geraten. Wenn Kinder ins Spiel kommen, nimmt das "People Pleasing" regelrecht schädliche Auswüchse an. Denn ein Kind braucht klare Grenzen und Eltern, die für sich selbst einstehen können – und keine Fähnchen im Wind.

Als Eltern nicht einknicken

"People Pleaser" jedoch haben Angst, dass die Beziehung zu ihrem Kind leiden könnte, wenn sie ihm Dinge verbieten. Einfach ausgedrückt: Sie wollen sich nicht unbeliebt machen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es gerade bei der bedürfnisorientierten Erziehung vielen Eltern schwerfällt, Wunsch von Bedürfnis zu trennen. Nicht alles, was ein Kind jetzt-sofort-auf-der-Stelle haben will, ist etwas, was es wirklich braucht oder ihm guttut.

Es ist an den Eltern, die Führung zu übernehmen und auch mal eine Bitte abzuschlagen – auch wenn es manchmal schwerfällt, den Gefühlsstürmen standzuhalten, die so ein Nein auslösen kann.