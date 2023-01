Was wir nach einem Pipi-Unfall (NICHT) zu unserem Kind sagen sollten ...

Upsi, da ist mal wieder was in der Hose gelandet! Klar, eigentlich ist das bisschen Pipi (oder mehr) kein Problem und passiert den allermeisten Kindern, wenn sie trocken werden. Und dennoch sollten wir unsere Worte in dieser Situation mit Bedacht wählen, rät Jamie Glowacki. Die US-Amerikanerin ist Expertin auf dem Gebiet. Sie hat ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben ("Oh Crap! Potty Training: Everything Modern Parents Need to Know to Do It Once and Do It Right") und gibt auch auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig Ratschläge, wenn Eltern und Kind bereit sind, sich von der Windel zu verabschieden.

Wenn nun aber doch wieder was daneben gegangen ist, ist es ihrer Meinung nach nicht ratsam, das Kind mit "Kein Problem!" oder "Schon okay!" zu beruhigen. Denn damit assoziieren Kindern logischerweise die Erlaubnis: "Mama und Papa finden es in Ordnung, was ich mache."

Klingt jetzt erst mal hart!?