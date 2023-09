Resilienz fördern: 6 Strategien, mit denen Eltern ihre Kinder stark fürs Leben machen

Kleine Kinder sind eine wahre Inspiration, wenn es um das Thema Resilienz geht. Sie fallen zigmal am Tag, weinen kurz – und stehen dann gleich wieder auf und laufen weiter. Hart im Nehmen, könnte man das nennen. Keine Frage: Kinder sind echte Stehaufmännchen. Doch wie gelingt es, diese Eigenschaft für den Rest des Lebens zu bewahren?

An dieser Stelle kommen die Eltern ins Spiel – denn sie können Kinder maßgeblich dabei unterstützen, gestärkt durchs Leben zu gehen.

Die ersten Lebensjahre sind entscheidend

Im Grunde wird jedes Kind mit der Fähigkeiten geboren, der Welt neugierig und mit großer Entdeckerfreude zu begegnen. Quasi von Geburt an sind Babys gierig danach, ihre Umgebung zu erforschen. Sie experimentieren, testen ihre Fähigkeiten, probieren Neues und meistern Herausforderungen.

In den ersten drei Lebensjahren entscheidet sich jedoch maßgeblich, inwiefern Kinder diese Anlagen auch entfalten können. In erster Linie braucht es dazu liebende Bezugspersonen, die auf die kindlichen Bedürfnisse eingehen, und eine sichere Bindung. Das Fundament legen Eltern bereits kurz nach der Geburt – indem sie auf die Signale ihres Babys reagieren und angemessen darauf eingehen. In den meisten Fällen verfügen Eltern über ein gutes Bauchgefühl und wissen, was ihr Kind braucht, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Auf diese Intuition ist in der Regel Verlass, und Stimmen von außen, die einem einreden wollen, dass das Kind nicht im Elternbett schlafen oder man es ruhig mal schreien lassen soll, dürfen ruhig ignoriert werden.