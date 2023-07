8 Sätze, die Kinderpsychologen niemals zu ihren eigenen Kindern sagen

Diese Sätze sagen Kinderpsychologen nicht zu ihren eigenen Kindern

"Ich bin von dir enttäuscht"

Kinderpsychologin Ann-Louise Lockhart vermeidet diesen Satz aus zwei Gründen: Zum einen schmerzt er, egal in welchem Alter. Zum anderen kann er im späteren Leben negative Folgen nach sich ziehen.

Wenn Eltern ihrem Kind sagen, dass sie von ihm enttäuscht sind, wird es alles tun, um es ihnen recht zu machen und ständig Angst haben, Fehler zu begehen. Dieses ängstliche und perfektionistische Denken kann auf andere Lebensbereiche übergreifen.

"Beruhige dich"

Einfach mal kurz den Selbsttest machen: Wie geht es uns dabei, wenn jemand uns sagt, wir sollen ruhig bleiben, wenn wir uns gerade fürchterlich über etwas aufregen? Wir fühlen uns unverstanden und werden womöglich sogar noch wütender. Das Gleiche gilt für Kinder.

Die klinische Psychologin Martha Deiros Collado weiß: "Es geht nach hinten los, wenn man einem Kind sagt, es soll sich beruhigen. Man kann Emotionen, die rauswollen, nicht unterdrücken. Das beruhigt niemanden, es macht einen explosiven Ausbruch nur wahrscheinlicher. Bevor Ruhe einkehren kann, muss sich die Emotion zeigen, und das, was sie kommunizieren will, muss gehört werden."

Statt ihr Kind aufzufordern, sich zu beruhigen, versucht die Psychologin, ihre eigenen Gefühle zu regulieren und Gelassenheit in die Situation zu bringen.

"Sag mir, was du möchtest"

Bei Weinkrämpfen oder Wutanfällen neigen Eltern oft dazu, Kinder dazu aufzufordern, klar zu sagen, was sie stört oder was sie möchten. Klingt ja auch erst mal naheliegend. Doch emotional aufgewühlte Kinder sind manchmal gar nicht dazu in der Lage, sich mit Worten zu äußern – selbst wenn sie schon gut sprechen können.

Die Psychologin Martha Deiros Collado rät deshalb dazu, die Bedürfnisse der Kinder für sie zu formulieren. Zum Beispiel: "Du hast Hunger. Möchtest du, dass ich dir einen Snack zubereite?"

In den meisten Fällen wiederholen Kinder das Gehörte dann und lernen so mit der Zeit, sich auch in emotionalen Stresssituationen klar mit Worten auszudrücken.