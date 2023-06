8 Sätze gegen Druck und Stress am Esstisch, die alle Eltern kennen sollten

8 Sätze, die alle Eltern am Esstisch sagen sollten:

"Es ist okay, wenn du das nicht magst. Du musst das nicht essen."

Wir selbst zwingen uns ja auch kein Essen rein, wenn wir es nicht mögen oder partout keinen Appetit darauf haben. Also sollten wir auch Kindern das Recht zugestehen, selbst zu entscheiden, was sie essen wollen und was nicht – auch wenn die Ablehnung frustrierend sein kann.

"Riech doch mal dran."

Manche Kinder finden über den Geruchssinn Zugang zu bestimmten Speisen. Auch wenn etwas Neues erstmal abgelehnt wird, kann es sein, dass sie ihre Meinung ändern, wenn sie erstmal dran geschnuppert haben.

"Jeder hat sein Lieblingsgericht. Heute gibt es meins, morgen wieder deins."

Natürlich kann es sinnvoll sein, auf einen kindgerechten Speiseplan zu achten. Doch das heißt nicht, dass Eltern ihre eigene Vorlieben zurückstellen müssen. Es sollte nur idealerweise etwas dabei sein, auf das sich alle einigen können.

"Ich entscheide, was es gibt, und du entscheidest, was und wieviel du davon isst."

Jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße? Das wird wohl für alle Beteiligen ziemlich schnell öde. Eltern sollten deshalb – zumindest überwiegend – entscheiden, was gekocht wird. Im Gegenzug sollten Eltern ihre Kinder nicht nötigen, den Teller leer zu essen oder bestimmte Nahrungsmittel unbedingt zu probieren.