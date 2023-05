"Liebe Eltern, lasst eure Kinder doch bitte Sand essen!"

Eine ganz alltägliche Szene in der Sandkiste. Tatsächlich sind "Igitt" und "Das ist BÄH" so ziemlich die häufigsten Ausdrücke, die ich auf dem Spielplatz so höre. Geäußert von angsterfüllten Eltern, deren Kinder es wagen, die Schaufel in den Mund zu nehmen. Oder auch nur die schmutzigen Sandfinger.

Meinem eigenen Sohn wurde in der Matschecke sogar mal von einer fremden Frau ein Förmchen aus der Hand geschlagen, weil er sich anschickte, daraus zu trinken. Als sie seinen und meinen erstaunten Blick sah, entschuldigte sie sich: "Ich wollte nicht, dass er das trinkt. Wer weiß, was da für Keime drin sind …"

Dreckt reinigt den Magen – oder nicht?

Schon klar: Reines Vollmond-Wasser fließt durch die Rohre an den Matschplätzen wohl eher nicht. Aber ganz ehrlich: Ich komme ganz gut klar damit, wenn der Organismus meines Sohnes auch mal mit was anderem in Berührung kommt als mit gekeimtem Bio-Vollkorn-Brot.

Stellt sich die Frage: Bin ich zu lax? Oder die anderen zu übervorsichtig?

Man sagt doch schließlich auch: Dreck reinigt den Magen. Ist an diesem alten Spruch denn gar nichts dran? Dr. Celine, Ärztin und Expertin für Kindergesundheit, sagt: "Säuglinge und Kleinkinder erkunden gerne auch ihre Welt mit dem Mund. Das ist völlig normal und wichtig für die kindliche Entwicklung. Denn vor allem in den ersten zwei Jahren der oralen Phase ist der Tastsinn in der Mundregion sehr gut ausgeprägt – besser als andere Sinne der Kinder. Solange die aufgenommene Menge an Dreck klein bleibt, ist dies in der Regel nicht schädlich. Kinder werden in der Regel nicht krank, wenn sie etwas Dreck essen." Na, bitte.