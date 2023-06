Kommunikation auf Augenhöhe

Maxie K. von "Mama Wunderwelt" ist Schlafcoach und betreut zusätzlich zu ihren eigenen beiden Kindern noch weitere als Tagesmutter. In einem Instagram-Reel offenbart sie, dass sie selbst erst von einem Jahr darauf gekommen ist, warum der Satz "Was hast du gemacht?" bei Kindern so fehl am Platz ist.

Ein einfacher Satz, der einem so leicht mal über die Lippen kommen kann, vor allem, wenn man mehrere Kinder hat. Es muss doch nur das kleine Kind anfangen zu weinen, schon steht das große (mitunter) unter Generalverdacht – oder? Doch der Satz "Was hast du gemacht?" hilft hier nicht weiter. Er impliziert eine direkte Schuldzuweisung, ohne überhaupt nachzufragen, was los war, was passiert ist, wie es zu der Situation kam, und ohne sich die Sicht der oder des Beschuldigten anzuhören. Damit provozieren wir eine Diskussion oder einen Streit, und "sie führen dazu, dass Kinder uns aufgrund dessen nicht mehr ehrlich erzählen (wollen), was passiert ist", so die Tagesmutter. Bevor wir beschuldigen, verurteilen und beschämen, sollten wir lieber erst mal nachfragen, wie es tatsächlich war. Und dann kann man immer noch gemeinsam klären, was vielleicht falsch gelaufen ist und was man beim nächsten Mal stattdessen machen könnte.