Die 6 schönsten Kinderfilme, die auch schon die Kleinsten mitgucken können

Doch welche Filme können Kinder mit zwei Jahren schon gucken?

Ganz vorne weg sei erwähnt, dass es die richtigen Filme für Kinder ab zwei Jahren so nicht gibt. Denn eigentlich sind Filme in der Regel noch viel zu lang – doch ihr könnt sie auch etappenweise gucken und somit die Bildschirmzeit eurer Kids dosieren. Denn oft haben Zweijährige noch gar nicht die Geduld, eine Stunde lang in Ruhe auf dem Sofa zu sitzen und einer Geschichte zu folgen. Auch wenn sich Experten noch nicht einig sind, ab wann wir Kinder vor den Fernseher lassen dürfen, lautet die Empfehlung für Fernsehzeiten in der Regel: Gemeinsam mit den Eltern können Zwei- bis Dreijährige zehn bis 15 Minuten am Tag einen kurzen, dem Alter angemessenen Film oder eine Serie ansehen. Hier kommen sieben Filme, die wir besonders schön und fürs Alter angemessen halten.