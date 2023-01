Kitakinder erkunden ihren Körper

Natürlich muss das immer altersgerecht passieren. Schon viele Kindergartenkinder haben eine Phase, in der sie sich selbst berühren, ihren Körper erkunden und dabei auch herausfinden, was sich gut anfühlt. In diesem Alter hat Masturbation nichts mit sexuellen Gefühlen zu tun, die man als Erwachsener kennt. Doch diese frühe Selbsterfahrung ist sehr wichtig, auch, um jetzt und später in der Lage zu sein, eigene Grenzen wahrzunehmen, zu zeigen und durchzusetzen.

Man kann durchaus schon mit Dreijährigen besprechen, dass sie ihre Geschlechtsteile gerne anfassen dürfen, wenn sich das gut anfühlt, aber bitte nur zu Hause und wenn sie alleine in ihrem Zimmer sind. So etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit.

Im folgenden Video könnt ihr zwei Expertinnen zum Thema kindliche Masturbation hören: