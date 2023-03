10 Tipps, wie euer Kind selbstständig wird

Ein paar Grundregeln erleichtern die Erziehung zur Selbstständigkeit

So schön die Erfolge dabei sind, sie können auch schmerzlich sein. Denn mit jedem Schritt, den die Kleinen nach vorne gehen, entfernen sie sich ein Stück von den Eltern. Auch Mütter und Väter müssen dabei etwas lernen: nämlich immer wieder Abschied zu nehmen. Das fängt schon früh an. Der erste Schritt aus der Abhängigkeit wird gemacht, wenn eine Mutter mit dem Stillen aufhört und sich vielleicht erstmalig ein paar Tage vom Baby trennen kann. Der Übergang von zu Hause in die Kita, dann in die Schule, später die erste Reise ohne Mama und Papa – gleichgültig, ob es Freude oder Wehmut auslöst, wir kommen nicht drum herum. Wie funktioniert Erziehung zur Selbstständigkeit? Wer sich dabei an ein paar Grundregeln orientiert, bewegt sich im grünen Bereich. Fördert die Selbstständigkeit eurer Kinder, indem ihr diese zehn Punkte von Anfang an beherzigt:

1. Nichts abnehmen, was das Kind schon kann.

"Alleine!" Sobald das Kind sprechen kann, scheint es von dem Wunsch beseelt zu sein, etwas alleine machen zu dürfen. Ob essen, trinken, ohne fremde Hilfe auf den Lichtschalter drücken, ein Ziel erkrabbeln, einen Turm aus Bauklötzen umwerfen – gebt ihm immer dann die Chance dazu, wenn keine Gefahren drohen und es körperlich in der Lage ist, seinen Wunsch zu erfüllen. Am besten wartet ihr, bis es selbst etwas will. Also nichts aufdrängen oder verlangen.