Freies Spiel stärkt die kindliche Entwicklung

Pädagogen haben außerdem nachgewiesen, dass das freie Spiel Kommunikation, Fantasie, Konfliktfähigkeit und kritisches Denken fördert.

"Die meisten Kinder freuen sich auf die spielzeugfreie Zeit", sagt Susanne Wasserfallen, Projektleiterin des Spielzeugfreien Kindergartens der Suchtprävention Aargau (Schweiz). "Es sind eher die Eltern, die sich an den Gedanken gewöhnen müssen."

Was in der spielzeugfreien Zeit noch erlaubt ist: Alles, was nicht direkt zum Spielen erfunden wurde oder keinen klaren Zweck hat. Dazu zählen Seile, Tücher, Wäscheklammern, Stühle, Tische, Bretter, Körbe, Kisten, Steine. In manchen Fällen werden sogar Papier und Stifte weggeräumt.

Die Expertin betont, dass es sich für Eltern auch lohnen kann, Spielzeug zu Hause für eine Zeit wegzuräumen. Einen Versuch wäre es sicher wert ...