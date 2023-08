9 Sätze, mit denen ihr in stressigen Situationen liebevoll die Führung übernehmen könnt

Wenn Mini mal wieder keine Lust hat aufzustehen. Wenn es jetzt schnell gehen muss, um noch rechtzeitig zur Kita zu kommen. Wenn der Sprössling noch ein drittes Eis will. Wenn es an der Supermarktkasse mal wieder zu einem (kleinen) Wutanfall kommt. All das sind Beispiele für Situationen, in denen Eltern nach Wegen suchen, die sie heraus aus einer verzwickten Situation führen. Ja, Elternschaft ist eine wunderbare, aber auch herausfordernde Aufgabe. Häufig erfordert sie nicht nur Liebe und Fürsorge, sondern auch die Fähigkeit, die Führung zu übernehmen und klare Grenzen zu setzen. Mit diesen Sätzen könnt ihr das in heiklen Momenten – und wenn die Zeit knapp wird – besonders liebevoll tun …