Öfter mal mit den Kindern Rumalbern? Ja bitte!

Wie integriert man das Quatschmachen in den Alltag?

Euch fällt partout nichts ein, wie ihr mit euren Kids rumalbern könntet? Fragt sie doch einfach selbst. Sie haben bestimmt gute Ideen.

Oder startet damit, sie auf den Rücken zu nehmen und sie dann (altersentsprechend vorsichtig und mit Vorwarnung) aufs Bett plumpsen zu lassen. Danach kann zum Beispiel eine Kuscheleinheit (wenn alle wollen) oder eine Kitzelaktion (nur, wenn die Kinder groß genug sind und das auch wollen) starten.

Und vor allem: Plant am besten täglich auch freie Zeiten ein, in denen weder euer Kind noch ihr selbst Termine habt. Diese Zeiten sind so wichtig, da Kinder dann selbst auf Ideen kommen, kreativ werden und sich freier entfalten können. Das ist gut für ihre Entwicklung, entspannt und macht alle ausgeglichener. Spontane Ideen sind ohnehin meist die besten.