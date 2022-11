"Unsere Tochter ist so eine Prinzessin!"

Keine Schminke, kein Schmuck

Mit ihren kristallklaren Vorstellungen hat unsere Prinzessinnen-Tochter sämtliche Erziehungsideen auf den Kopf gestellt. Dabei haben wir uns verweigert, ihr Eisköniginnen-Schnickschnack zu kaufen, Kinderschminke oder Plastikschmuck. Doch zum Geburtstag bekam sie von einer Freundin Kinderparfüm, von der nächsten ein Krönchen und von der dritten den Zauberstab von Elsa, der Eiskönigin. Mit dem tanzte sie wochenlang durchs Wohnzimmer und schmetterte mit der bebenden Ernsthaftigkeit einer Mariah Carey: "Let it goooo, let it goooo, I can fiiiiiiilit animoooooo!"

Und von Oma bekam sie zu Weihnachten die Schuhe von Elsa. Man kann es nicht anders sagen: Billigstes Korea- Vollplastik mit Absatz, man konnte nicht darauf laufen, ohne dass man einen Haltungsschaden, Platt-, Senk- und Spreizfüße oder einen komplizierten Knöchelbruch riskierte. Wenige Wochen später hatte sich das Problem gelöst. Die Kleine fragte nämlich voller Stolz ihren großen Bruder, ob der nicht auch mal ihre Schuhe tragen will. Das Fatale: Er wollte. Er stellte sich also auf die Schuhe – glatter Sohlenbruch auf beiden Seiten. Die Dinger landeten im Müll, wochenlang schien alles gut.