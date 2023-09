12 total typische Sätze von Helikoptereltern: Daran erkennt ihr sie sofort!

Kontrolle, Schutz und Sicherheit – all das ist gut, keine Frage. Doch Helikoptereltern übertreiben es häufig ein wenig mit ihrer Fürsorge. Sie behüten ihre Kinder zu sehr und packen sie in Watte. Und das kann sie auch in der Entwicklung einschränken. Freiraum zur Entfaltung ist wirklich wichtig für Kids. Oft äußert sich das Helikopter-Verhalten auch in bestimmten Sätzen. Hier kommen ein paar typische Beispiele …