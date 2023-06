"Es ist für Kinder gut zu sehen, dass Eltern sich trennen können"

Trotzdem können Trennungen Kinder vorübergehend belasten. "Viele Kinder erleben die Trennung der Eltern als Auseinanderbrechen der eigenen Welt. Das kann sich bedrohlich anfühlen. Aber traumatisch sind Trennungen für Kinder nicht in jedem Fall", sagt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Autorin Hilal Virit, die Anne Dittmann für ihr Buch interviewt hat. "Wenn Eltern die Bedürfnisse des Kindes massiv vernachlässigen, emotionaler Missbrauch vorliegt, das Kind Gewalt innerhalb der Familie tagtäglich erlebt und beobachtet, kann dies zu erheblichen gesundheitlichen Folgen auf der psychischen wie auch körperlichen Ebene führen. Also nicht die Trennung an sich traumatisiert das Kind, sondern die Gewalt – und die kann in Trennungssituationen zunehmen." Zu den Gewaltformen zählen neben körperlicher Gewalt auch das Abwerten oder Nichtbeachten.

Trennungen können auch eine Befreiung sein

Gelingt es Eltern jedoch, ihre Konflikte konstruktiv auszutragen, ziehen Kinder daraus sogar einen Nutzen: "Eine gelungene Konfliktbewältigung kann sehr förderlich sein. Ich sehe sogar, dass die Trennung als Entwicklungsherausforderung, wenn sie gut begleitet wird, Kinder resilienter, also widerstandsfähiger macht", so die Expertin Hilal Virit. Entscheidend sei, dass die Eltern wohlwollend über die Situation und den oder die Ex sprechen. Oft genießen Kinder dann sogar die exklusive Zeit mit einem Elternteil.

Es braucht jedoch Zeit, den individuell richtigen Weg für sich zu finden. Das musste auch Anne Dittmann feststellen. "Mein Ex-Freund und ich hatten uns die Care-Arbeit vor der Trennung 50:50 geteilt", erinnert sie sich. "Die Krux war, dass unser Sohn mir noch zu klein war, um die Betreuung nach der Trennung weiterhin hälftig zu teilen. Sein Vater hatte noch keine eigene Wohnung gefunden und unser Kind hatte eine Woche zuvor mit der Kita-Eingewöhnung begonnen. Ich wollte nicht sein ganzes Leben durcheinanderbringen." Also blieb er erst mal bei ihr, sah seinen Vater an den Wochenenden und spontan zwischendurch. Das klassische Residenzmodell, bei dem das Kind bei einem Elternteil lebt.