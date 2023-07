Kind geht nach nur 72 Stunden aufs Töpfchen: Mutter verrät ihre unglaubliche Strategie

Am Ende des ersten Tages, so Courtney, habe ihr Sohn gewusst, wo er pinkeln müsse, und er wusste auch, dass er seine Eltern holen könne, damit sie ihn zur Toilette bringen. Und am Ende des zweiten Tages ging er schon alleine aufs Töpfchen …

Geduld sei in dieser Zeit das A und O, da es gerade am Anfang viele "Unfälle“ geben würde. "Wir würden nie mit unserem Kind schimpfen, weil er es nicht aufs Töpfchen geschafft hat", stellt sie klar. "Es ist nicht seine Schuld. Er hat sein ganzes Leben gelernt, dass er jederzeit in seine Windel machen kann."

Kleine Belohnungen wirken motivierend

Der wichtigste Punkt in dem Prozess sei jedoch das Lob. Sie empfiehlt Eltern, mit ihren Kindern zu jubeln und zu feiern, wenn sie ins Töpfchen gemacht haben. Auch eine kleine Belohnung wie ein Aufkleber, eine Süßigkeit oder ein kleines Spielzeug könne Wunder wirken. "Was auch immer sie motiviert", erklärt sie. In ihrem Fall war es Schokolade …