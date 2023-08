Hilfe, mein Kind stiehlt – was kann ich tun?

Kinder haben an sich ein gutes Verständnis von Moral

Wir haben uns gefragt, was dahintersteckt, wenn Kinder etwas klauen. Also entweder ein Spielzeug bei Freunden, Süßigkeiten, Kaugummi etc. im Supermarkt oder sogar Geld aus dem Portemonnaie der Eltern. Warum machen Kinder das? Wann wird es "bedenklich"? Ralph Schliewenz ist Diplom-Psychologe, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in Soest und im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv. Er betont: "Grundsätzlich würde ich sagen, dass Kinder im Allgemeinen unabhängig vom Alter ein Gewissen und eine Moral besitzen, sich Dinge, die ihnen nicht gehören, nicht einfach so einzuverleiben. Dennoch kommt es selbstverständlich vor und sollte dann auch für den Einzelfall analysiert und verstanden werden." Bereits Kita-Kinder können unterscheiden zwischen "meins" und "deins". Es komme jedoch vor, dass sie ihre Fantasie einsetzen, um die Grenze dazwischen verschwimmen zu lassen. Dann könnte deins vielleicht doch auch ein wenig meins sein. "Mithilfe dieses 'Tricks' umgehen sie ihr Moralverständnis", sagt der Psychologe.

Er ist überzeugt, dass Kinder sich in der Regel nichts nehmen, von dem sie nicht meinen, dass es ihnen zustehen könnte. "In Bezug auf Kleinigkeiten wie Schokolade und Co. kann das auch schon mal eine Mutprobe sein. Kommt das ans Tageslicht, sollte man es jedoch nicht als Lappalie abtun", so Ralph Schliewenz. "Kinder benötigen weiterhin die Bekräftigung der moralischen Grenze." Diese biete ihnen ja auch Schutz in Bezug auf ihr Eigentum.