3 typische Aussagen von Menschen, die als Kind nicht bedingungslos geliebt wurden

Das eigene Verhalten reflektieren

Wichtig ist nun, den Teufelskreis zu durchbrechen und die Verletzungen aus der Kindheit nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben. Dies geschieht vor allem in Situationen, in denen Eltern sich von ihren Kindern getriggert fühlen und dadurch in gelernte Muster zurückfallen. Hilfreich ist dann, die Situation im Nachhinein Revue passieren zu lassen. "Was ist genau passiert? Warum hat mich das so aus der Fassung gebracht? Hat sich das Kind tatsächlich so daneben benommen? Oder hat das irgendeine alte Wunde aus meiner eigenen Kindheit berührt, um die ich mich kümmern möchte?", so der Experte.

Es gibt auch kein "Zuviel" an bedingungsloser Liebe – denn alle Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse. "Manche Kinder und Jugendliche haben jedoch sehr schnell das Gefühl, sich die Liebe ihrer Eltern verdienen zu müssen, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Sie haben Angst, ihre Eltern zu enttäuschen, wenn sie eine schlechte Note schreiben oder fühlen sich als Versager und brechen in Tränen aus, wenn ihnen etwas nicht gelingt. Sie brauchen stärker als andere die Botschaft, dass sie auch dann geliebt werden, wenn sie Fehler machen, Misserfolge erleben oder mit einer Schwäche konfrontiert werden", erklärt Fabian Grolimund.

Umdenken verlangt Eltern viel ab

Auch wenn es um das Thema Strafen geht, machen sich oft in der Kindheit erlernte Muster bemerkbar. "Viele Eltern haben heute den Wunsch, auf Strafen zu verzichten. Sie möchten, dass ihr Kind sich respektvoll verhält und freundlich mit anderen umgeht, weil es sich in andere einfühlen kann und einsieht, dass bestimmte Regeln wichtig sind. Sie wünschen sich, dass sich das Kind in der Schule bemüht und sich auf das Lernen einlässt, weil es sich für die Inhalte interessiert oder Ziele verfolgt, die ihm wichtig sind – und nicht, weil es negative Konsequenzen fürchtet", so der Psychologe.

Dies verlangt Eltern jedoch oft sehr viel ab: "Es ist viel anspruchsvoller, diese Ziele zu erreichen, wenn wir auf Strafen und Angst als Mittel verzichten. Es bedingt, dass wir unseren Kindern mehr zuhören, uns stärker in sie einfühlen, Zugang zu unseren eigenen Gefühlen haben und diese angemessen mitteilen können. Gerade wenn wir selbst eher mit Belohnung und Bestrafung aufgewachsen sind, ist es anspruchsvoll, neue Wege zu entdecken und damit genügend Sicherheit zu gewinnen."