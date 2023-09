8 Dinge, mit denen ihr euer Kind unterstützt, seinen inneren Akku aufzuladen

Gute Gefühle laden uns auf

Auf English gibt es den schönen Begriff "emotional cup", was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie Gefühlsbecher. Bei uns kann man das vielleicht mit der "inneren Batterie" oder unserem Akku vergleichen. Der Gefühlsbecher steht in diesem Fall für die positiven Gefühle unserer Kinder. In der Kinderpsychologie sprechen einige davon, dass dieser Becher am besten immer schön gefüllt ist mit Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Sicherheit, Fürsorge. Denn all das macht unsere Kinder stark und resilient und hilft ihnen, mit Herausforderungen im Alltag und gerenell im Leben klarzukommen. Sie fühlen sich aufgehoben und zufrieden und sind glücklich.

Wenn der innere Akku leer ist

Ist dieser Becher leer, geht es uns nicht gut, und er muss wieder aufgefüllt werden. Im Optimalfall allerdings schon, bevor er ganz leer wird.

Jeder von uns kommt mit einem anderen Becher (oder Akku) daher – einige sind kleiner und schneller leer, andere sind groß und prall gefüllt. So unterschiedich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch unsere Kapazität, mit äußeren Einflüssen umgehen zu können.