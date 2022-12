Wie ihr einen Wutanfall mit einem Foto verhindern könnt

Ein paar Monate vor Weihnachten legt der Einzelhandel mit Weihnachtsgeschenken so richtig los. Im Supermarkt und in der Drogerie locken Knusperhäuschen und Lebkuchen, im Spielwarengeschäft werden das neue Frozen-Super-Set und das Paw-Patrol-Puzzle angepriesen. Selbst an der Tankstelle glitzert es auf dem Weg zur Kasse nur so vor Last-Minute-Geschenken. Und wer fährt natürlich voll drauf ab? Na klar: unsere Kiddies!