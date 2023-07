Warum ihr unter diesen Umständen auf keinen Fall den Bienenstachel aus der Haut ziehen solltet

Dr. Vitor Gatinho, bei Instagram als kids.doc bekannt, gibt in einem aktuellen Reel einen wichtigen Hinweis. Wenn euer Kind von einer Biene (oder einer Wespe) gestochen wurde, schaut euch die Stelle genau an. Eine Biene verliert bekanntlich ihren Stachel, wenn sie sticht. Wenn der Stachel also noch in der Haut steckt, ist die wohl natürlichste Reaktion, ihn einfach rauszuziehen. Doch unter bestimmten Umständen solltet ihr genau das auf keinen Fall tun. Hängt nämlich der Giftsack noch am Stachel, drückt ihr beim Rausziehen über den Kanal des Stachels noch mehr Gift in die Haut eures Lieblings. Und das will ja wohl keiner. Was also tun? Seht ihr, dass der Giftsack noch am Stachel hängt, schnippt ihn weg, statt ihn herauszuziehen.

Hier seht ihr das Reel, in dem der kids.doc das erklärt: