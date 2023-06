Achtung Eichenprozessionsspinner: Auf keinen Fall anfassen!

Bei gutem Wetter zieht es uns alle nach draußen in die Natur. Neben Mücken, Zecken und dem Riesenbärenklau "lauert" im Sommer eine weitere Gefahr auf uns. Seit einigen Jahren sieht man immer häufiger in ganz Deutschland schrill-gelbe Warntafeln mit der Aufschrift: "Vorsicht! Allergiegefahr durch Eichenprozessionsspinner! Bitte Raupen und Nester nicht berühren". Besonders an Autobahnen, aber auch an Waldrändern, in Schwimmbädern, Sportstätten oder in vielen Parks sind die Tiere eine echte Plage geworden. Durch den Klimawandel verbreitet sich die Art nämlich zunehmend auch hierzulande aus.