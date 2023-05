Von wegen Vorbild für unsere Kinder! Deutschland in den Top 10 der ungesündesten Länder

Schockierend: Deutschland unter den Top 10 der ungesündesten Länder

Auch wenn die USA nach wie vor führend sind, was die Übergewichtsrate in der Bevölkerung betrifft, ist auch in Deutschland die Lage einigermaßen bedenklich. Mit mehr als einem Fünftel (22,3 Prozent) der Bevölkerung, das übergewichtig ist, muss man sich über bestimmte gesundheitliche Probleme eigentlich nicht wundern. Das korrespondiert sicherlich auch mit dem Bewegungsmangel der Deutschen. Denn vor allem im Bereich der körperlichen Inaktivität ist Deutschland kaum zu toppen: Ganze 42 Prozent der Deutschen treiben nämlich keinen Sport bzw. betätigen sich körperlich kaum. Auf ähnliche Werte in diesem Bereich kommen nur Argentinien (41,5 Prozent) und die USA (40 Prozent).

Jeder Deutsche trinkt jährlich im Schnitt 10,6 Liter Alkohol. Auch nicht ganz wenig. Darüber liegen die folgenden Länder: Ungarn (10,8 Liter), Bulgarien (11,2 Liter), Estland (11,7 Liter), Litauen (11,9 Liter) und Lettland an der traurigen Spitze (12,9 Liter).

Immerhin beim Rauchen sind die Deutschen mit 19,9 Prozent nicht unbedingt die Spitzenreiter. In anderen Ländern steigen die Werte auf bis zu 35,5 Prozent (Bulgarien).

Bei ungeschützen sexuellen Aktivitäten, die die Gefahr für sexuell übertragbare Krankheiten erhöhen, liegen die Deutschen wohl eher im Mittelfeld. Die höchsten Werte in diesem Bereich finden sich tatsächlich (noch immer) in Südafrika.

Im internationalen Gesamtranking der ungesündesten Gewohnheiten belegt Deutschland den 9. Platz.