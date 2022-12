Mit diesem einfachen Trick könnt ihr Fiebersaft SELBERMACHEN!

Fiebersaft selbermachen, so gehts:

Da es derzeit schwierig ist, Ibuprofensäfte zu bekommen, zeigt uns eine Apothekerin in diesem Video eine ganz einfache Methode, wie wir Ibuprofen-Saft für Kinder zwischen sechs und neun Jahren (!) selber herstellen können.

5ml Saft entsprechen 200 mg Ibuprofen, das es als Direktgranulat zu kaufen gibt.

Da das Direktgranulat für Kinder weniger schmackhaft ist, als beispielsweise Fiebersaft mit Erdbeergeschmack, könnt ihr das Granulat mit einem Esslöffel Apfelmus mischen. Alternativ geht auch Wasser, Saft oder Joghurt.

Wichtig: Achtet gut darauf, dass ihr die richtige Dosis Direktgranulat habt. Das Kind sollte diese Dosis dann mit einem Mal zu sich nehmen. Also verrührt das Granulat gut mit etwas Schmackhaftem. Am besten so, dass alles genau auf einen Löffel passt. Dann ist mit einem Haps alles weg.