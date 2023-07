Krebsvorsorge muss auf die Agenda! Prominente Mütter machen sich für die HPV-Impfung stark!

HPV ist Familiensache: Die STIKO empfiehlt eine HPV-Impfung von 9 bis 14 Jahren für Mädchen und Jungen, mit einer Nachholimpfung bis zum 18. Geburtstag. Eine Standard Impfung in Deutschland, so wie z. B. Mumps, Masern und Tetanus. Und trotzdem ist die HPV-Impfrate in Deutschland erschreckend niedrig. Damit sich das in Zukunft ändert und mehr Eltern sich über die Folgen einer Infektion im Klaren sind, machen sich jetzt die prominenten Mütter Collien Ulmen-Fernandes, Mirna Funk und Anne-Sophie Briest für die Initiative "ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs." stark.