Lustige Übungen, um das Naseputzen zu lernen

Eurem Kind ist das Selber-Naseputzen einfach zu langweilig? Vielleicht könnt ihr es mit den folgenden Ideen motivieren – diese solltet ihr möglichst ausprobieren, wenn euer Kind nicht gerade mitten in einer Erkältung steckt:

Jeder hat einen Taschenspiegel und atmet durch die Nase darauf aus. Welcher Spiegel beschlägt am meisten?

und atmet durch die Nase darauf aus. Welcher Spiegel beschlägt am meisten? Einmal tief einatmen und wie ein Pferd (oder Dino, oder Löwe ...) durch die Nase ausschnauben .

(oder Dino, oder Löwe ...) durch die Nase . Nasenfußball spielen: Wer schafft es, einen Wattebausch durch Ausatmen durch EIN Nasenloch zur Tischkante zu bekommen?

Wer schafft es, einen Wattebausch durch Ausatmen durch EIN Nasenloch zur Tischkante zu bekommen? Oder ihr besorgt euch eine Nasenflöte . Das macht richtig Spaß und ihr schult ganz nebenbei das Gespür für Musik! Dieses recht unbekannte Musikinstrument ist kostengünstig zu haben und wird auch in der Logopädie eingesetzt. Man legt es sich bei geschlossenem Mund unter die Nase, mit der man dann bläst und lustige Töne erzeugt.

. Das macht richtig Spaß und ihr schult ganz nebenbei das Gespür für Musik! Dieses recht unbekannte Musikinstrument ist kostengünstig zu haben und wird auch in der Logopädie eingesetzt. Man legt es sich bei geschlossenem Mund unter die Nase, mit der man dann bläst und lustige Töne erzeugt. Gespenster wegpusten: Dreht ein Stück eines Papiertaschentuchs zusammen und steckt es vorsichtig wenige Millimeter in die Nase – vormachen ausdrücklich erwünscht! Dann tief durch den Mund einatmen, ein Nasenloch zuhalten und aus dem anderen das "Papiergespenst" ausschnauben.

Nasentropfen und andere Schnupfen-Tipps

Was ihr sonst noch zum Thema Schnupfen bei Babys und Kindern wissen müsst und was man bei der Verwendung von Nasentropfen beachten sollte, lest ihr in den folgenden Artikeln: