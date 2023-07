Kinder in der Sonne: 10 Fakten zum richtigen Sonnenschutz

6. Wasserfest ist nicht wirklich wasserfest

Einmal cremen, fertig? Schön wär’s! Von dem Begriff "wasserfest" sollte man sich nicht in die Irre führen lassen. "Wasserfest" dürfen sich Produkte nennen, bei denen nach zweimal 20 Minuten Baden die Hälfte des ursprünglichen UV-Schutzes noch besteht. "Extra wasserfest" hält viermal 20 Minuten. Nach dem Baden oder Plantschen also unbedingt nochmal eincremen, beziehungsweise den Sonnenschutz, auch wenn er als "wasserfest" deklariert" ist, spätestens alle zwei Stunden erneuern.

Mittlerweile gibt es Sonnenschutzmittel für Kinder, die sich auch auf nasser Haut verreiben lassen. So muss man nicht erst warten, bis die Kids trocken und schon wieder voller Sand sind.

7. Die richtige Dosis Vitamin-D bekommen

Wenn UVB-Strahlen auf die Haut treffen, bildet der Körper Vitamin D. Daher wird es auch gerne das Sonnenschein-Vitamin genannt. Gerade Kinder benötigen es für den Aufbau und die Stärkung ihrer Knochen. Mit Sonnencreme und Kleidung geschützt, wird jedoch kein Vitamin D gebildet – ungeschützt aber drohen Sonnenbrand und Hautkrebs. Und nun? Im ersten Lebensjahr wird die Versorgung durch Gabe von Vitamin-D-Tabletten sichergestellt. Bei Kindern genügen bereits täglich 15 Minuten indirekte Sonneneinstrahlung auf Gesicht und Hände, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Sollten Eltern dennoch besorgt sein, kann der Kinderarzt durch eine einfache Blutuntersuchung feststellen, ob ein Mangel vorliegt.

8. Kinder in der Sonne an- nicht ausziehen!

Auch Kleidung schützt vor UV-Strahlung – besonders, wenn der Stoff dicht gewebt ist. Damit den Kids nicht zu heiß wird, am besten auf leichte und luftige Kleidung setzen. Für den Strand und zum Baden ist spezielle UV-Schutzkleidung zu empfehlen. Eltern sollten darauf achten, dass sie von einem unabhängigen Institut geprüft wurde und der UV-Protektions-Faktor nicht geringer als 30 ist. Wenn Kinder sich in der Sonne aufhalten, ist eine Kopfbedeckung am wichtigsten. Die dünnen Kinderhaare lassen viel Sonnenstrahlung zur Kopfhaut durch. Ist die Mütze mit Schirm und Nackenschutz ausgestattet, behalten die Sprösslinge am ehesten einen kühlen Kopf. Sonnenbrillen mit geeignetem UV-Schutz sind an der Kennzeichnung "DIN EN ISO 12312-1" mit dem Standard "UV-400" zu erkennen.

9. UV-Strahlung richtig einschätzen

Das Gemeine an ultravioletter Strahlung: Sie ist unsichtbar und wird daher gerade an bewölkten Tagen gerne unterschätzt. Dabei können Wolken die UV-Strahlung unter bestimmten Umständen sogar noch verstärken. In der Zeit von April bis September informiert das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) tagesaktuell darüber, wie hoch die UV-Strahlung wirklich ist. Je höher der Indexwert auf einer Skala von 1 bis 11, desto größer ist das Sonnenbrandrisiko beim ungeschützten Aufenthalt in der Sonne. Kinder sollten bereits bei einem mittleren UV-Index von 3 bis 5 geschützt werden. Dieser Wert wird in Deutschland meistens schon im April erreicht. In den Bergen und am Meer gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Hier ist die UV-Strahlung viel stärker. Dementsprechend muss man besonders aufpassen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann beim BfS einen Newsletter abonnieren und bekommt den UV-Index dann Tag für Tag in sein Mail-Postfach geliefert.

10. Nicht nur am Strand eincremen

Auch ohne einen Sonnenbrand ist die Haut nach einem Sonnenbad angegriffen. UV-Strahlung, Chlor aus dem Pool oder auch Salzwasser sind echte Strapazen für die Haut. Kinder benötigen nicht unbedingt eine spezielle After-Sun-Lotion. Die Hauptsache ist, dass die Haut nach einem Tag in der Sonne Fett und Feuchtigkeit bekommt. Das kann eine After-Sun-Lotion sein – allerdings stecken in den meisten Produkten für Erwachsene Duft-und Konservierungsstoffe. Daher ist eine Creme speziell für Babys und Kinder die bessere Wahl, um die Haut nach einem Tag in der Sonne zu pflegen.