Kinderarzt verrät den einen Satz, mit dem alle Eltern nerven

Der Kinderarzt hat bereits selbst miterlebt, wie dramatisch die Zustände in den Krankenhäusern wirklich sind. "Im Dezember 2022, als meine Praxis zu war, hatte ich angeboten, in der benachbarten Klinik in der Rettungsstelle mitzuhelfen. Dort war Land unter. Kinder wurden über Nacht auf Untersuchungsliegen geparkt, weil in Berlin kein Bett frei war. Übernächtigte Eltern daneben. Mit dem Klinikdokumentationsprogramm hatte ich circa halbe Arbeitsgeschwindigkeit als bei mir in der Praxis. Zwei junge Assistenzärztinnen waren völlig am Limit – wären sie heulend gegangen, ich hätte sie verstanden."

Warum traut sich keiner zu sagen, dass eine beschissene Situation eine beschissene Situation ist? Warum Samthandschuhe in diesen Ebenen?

Den Grund für die Missstände sieht er im Kapitalismus: "Betten in Kinderkliniken wurden abgebaut, weil sie sich unter den Fallpauschalen nicht rechnen. Einheimische Medikamentenproduktion wurde ins kostengünstige Asien verlagert, Lieferkettenschwierigkeiten inklusive. Kinderärzte hatten über Jahre ein Honorarbudget, bei dessen Überschreitung nur noch minimal bezahlt wurde." Auch seien die Bedingungen für Praxisübernahmen für junge Ärzte so schwierig, dass viele sich lieber für ein Angestelltenverhältnis entscheiden. Mittlerweile seien über 30 Prozent der Ärzte in Praxen im Anstellungsverhältnis und dies überwiegend in Teilzeit.

Keine Lösungen aus der Politik

"Die Politik verspricht viel, löst aber kaum Probleme, sondern schafft eher neue Schwierigkeiten, zum Beispiel mit der dysfunktionalen Digitalisierung", so Steffen Lüder.