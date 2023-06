"Schau, ich habe jetzt auch ein Handy" – erfolgreiche Insulinpumpentherapie auch bei kleinen Kindern mit Typ-1-Diabetes

Den Alltag mit Typ-1-Diabetes managen

Bei Typ-1-Diabetes muss mehrmals täglich der Blutzucker gemessen und Insulin verabreicht werden. "Nahrungsaufnahme, Bewegung und Insulintherapie aufeinander abzustimmen, ist eine große Aufgabe für die Eltern. Im Leben der Familie dreht sich alles um den Diabetes, tagsüber und in der Nacht", erläutert Kinderdiabetologin Dr. med. van den Boom, Chefärztin der Pädiatrie am DRK Krankenhaus Kirchen. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind sehr unterschiedlich. "Bei Kleinkindern ist es schwierig, den Alltag genau zu planen und mit der Diabetestherapie in Einklang zu bringen. Wenn ein kleines Kind Hunger hat, möchte es sofort etwas essen. 20 bis 30 Minuten zu warten und Bedürfnisse aufschieben, ist in dem Alter nicht möglich", so van den Boom. Die Eltern müssen rund um die Uhr unterstützen und auch das Personal in Kindergarten oder Tagesstätte muss bereit sein, mitzuhelfen.