Warum ihr euren Kindern jedes Pflaster zugestehen solltet

Auch meine Tochter gehört zu den absoluten Pflaster-Liebhabern. Selbst wenn sie gerade keinen Sturz hingelegt hat, sucht sie ihre Hände regelmäßig nach Kratzern ab, die ihrer Meinung nach versorgt werden müssen. Jeglicher Versuch meinerseits ihr zu erklären, dass nicht jedes kleine Aua ein Pflaster benötige, endete in einem Heulkrampf. Also gebe ich mittlerweile nach und verarzte sie. Denn letztendlich möchte ich ihr diese Zuwendung auch nicht verweigern und ihr nicht vermitteln, dass ich sie nicht ernst nehme. Und genau damit scheine ich richtig zu fahren, wie mir jetzt die Kinderkrankenschwester und Zweifachmama Juliane Kux im Interview erklärte. Auf ihrem Instagram-Kanal @luettundsafe gibt sie Eltern Tipps zur Ersten Hilfe am Säugling und Kleinkind und gibt zusätzlich Online- und Präsenz-Kurse zu dem Thema.